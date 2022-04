Ligue 2 : le Paris FC chute à Bastia, Sochaux s'impose face à Pau, Guingamp arrache le nul à Dijon

Le traditionnel multiplex de la 35e journée de Ligue 2 s'est joué ce vendredi soir sur huit pelouses, entre la bataille pour les barrages et la course au maintien. L'une des rencontres s'est terminée prématurément, celle entre l'AS Nancy-Lorraine et Quevilly-Rouen. Alors que les Normands menaient largement au score, le match a été interrompu à la 39e minute à cause de fumigènes lancés sur la pelouse, envoyant le club lorrain en National.

Toujours en bas de tableau, Rodez manquait l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation en s'inclinant dans les dernières minutes à Nîmes. Dans le top 5, Sochaux s'imposait à Pau par la plus petite des marges et passait devant le Paris FC, battu à Bastia. Enfin, l'AC Ajaccio était tenu en échec sur le terrain de Valenciennes mais prenait quatre points d'avance sur Auxerre, en déplacement à Caen ce samedi.

Les résultats complets du multiplex

Bastia 2-1 Paris FC : Guidi (15e, 45+1e) / Name (80e)

Dijon 3-3 Guingamp : Scheidler (2e), Dobre (27e, 45+2e) / Sivis (54e), M'Changama (80e), Muyumba (90+1e)

Dunkerque 0-0 Amiens

Le Havre 0-1 Grenoble : Y. Bamba (72e)

Nancy 0-3 (arrêté) Quevilly-Rouen : Lambese (13e), Sabaly (18e), Nazon (34e)

Nîmes 3-2 Rodez : Kone (18e), Omarsson (36e, 90+3e) / Danger (52e), Celestine (55e)

Pau 0-1 Sochaux : Kalulu (13e)

Valenciennes 0-0 Ajaccio