Quand Guy Roux compare Kylian Mbappé à Djibril Cissé

Pas loin de réaliser sa meilleure saison avec le PSG (42 buts, 11 passes décisives en 47 matches), Kylian Mbappé continue d’impressionner tous les amateurs de football. Le jeune attaquant de 22 ans va plus vite que tout le monde et difficile de trouver un joueur aussi précoce que lui en France. Mais pas pour l'ancien coach de l'AJA, Guy Roux qui estime que le Champion du monde n’a rien de plus que Djibril Cissé comme il l’a expliqué dans La Provence.

« Il a eu une belle carrière. Il a gagné la Ligue des champions après s’être cassé la jambe. Djibril Cissé, c’est Mbappé qui se fait casser la jambe deux fois. Il allait plus vite que Mbappé, était un peu moins bon dans le jeu. Mais aussi bon comme buteur. Il a plusieurs fois dépassé la barre des 25 buts. Un joueur fantastique. Il avait des capacités physiques extraordinaires, une mentalité similaire, il était très droit comme peut l’être Mbappé. »