Le président de l’ASNL Nicolas Holveck est décédé

Triste nouvelle qui nous vient de Meurthe-et-Moselle et plus précisément de l’AS Nancy-Lorraine puisque le président Nicolas Holveck est décédé ce lundi matin. Âgé de 52 ans, il nous a quittés suite à un long combat de trois ans contre le cancer. C’est le club lorrain qui l’a annoncé via un communiqué : «c’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck.»

«Il s’est battu jusqu’au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu’aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. Un hommage lui sera rendu en concertation avec sa famille», a poursuivi le club actuellement cinquième de National 1. Passé par Monaco et président de Rennes entre 2020 et 2022, Nicolas Holveck avait rejoint l’AS Nancy-Lorraine en septembre dernier en permettant le redressement du club. Le dirigeant né à Épinal avait quitté ses fonctions le 20 mars dernier quand la maladie avait empiré.