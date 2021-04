Ligue 1 : l'OM arrache le nul contre Strasbourg

Objectif Europe. L'OM s'est mis en quête d'obtenir la 5e place de Ligue 1, qualificative pour l'Europa League, un moindre mal après une saison globalement ratée. Mais lors de la réception de Strasbourg au Vélodrome ce vendredi soir, les troupes de Jorge Sampaoli n'y étaient pas et ont dû se contenter d'un nul 1-1. Malgré les présences de Milik devant, de Thauvin, Payet, Rongier ou encore Alvaro dans le onze, les Olympiens ont semblé en panne d'inspiration face à une équipe alsacienne courageuse, concentrée, et emmenée par un bon Liénard. Menés au score en fin de rencontre, ils ont même dû courir après le score et ne doivent leur salut qu'à la bonne entrée de Dario Benedetto, buteur pour la première fois depuis le 16 janvier.

La suite après cette publicité

La première période a donné le ton à une rencontre sans grande occasion de but puisque seul Balerdi avait réussi à inquiéter Sels (17e). Frustré par son équipe qui n'y arrivait pas, Sampaoli a bien tenté de remédier à cette apathie en sortant Rongier et Nagatomo pour Gueye et Luis Henrique avant même l'heure de jeu. L'OM a tenté d'accélérer mais il lui manquait bien trop d'ingrédients. Payet ne trouvait pas le cadre (62e) et Milik centrait trop sa tête (69e). Le Racing semblait pouvoir jouer durant des heures à ce rythme et commençait même à se montrer dangereux, à l'image des tentatives de Liénard (68e, 72e). Sur ce second tir repoussé par Mandanda, le gaucher strasbourgeois envoyait un corner parfait sur la tête victorieuse de Mitrovic (74e). Menés au score, les Marseillais ont tout de même réussi à se réveiller grâce au Benedetto, buteur en sortie de banc d'une belle tête sur un centre de Gueye (86e). Ce nul n'arrange pas les affaires de l'OM dans la course à l'Europe, alors que Strasbourg a fait un pas de plus vers le maintien.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement de la Ligue 1 à retrouver ici.