L'Inter drague de plus en plus Mönchengladbach pour Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Serie A la saison dernière, l'Inter va tenter de conserver son titre en 2021-2022, alors que le championnat d'Italie va reprendre ce samedi dès 18h30. Mais les Nerazzurri ne disposent plus de la même armada... Si Achraf Hakimi est parti au Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku a lui pris la direction de l'Angleterre pour signer en faveur de Chelsea. Le club milanais a donc perdu plusieurs cadres ces derniers mois et il va falloir recruter pour être encore compétitif.

Pour le moment, les dirigeants nerazzurri ont sorti le chéquier pour se renforcer un peu plus bas avec les arrivées de Denzel Dumfries (12,5M€), Matteo Darmian (2,5M€) et Zinho Vanheusden (16M€), quand Hakan Calhanoglu ou encore Edin Dzeko étaient libre. Mais c'est encore trop peu et l'Inter compte bien recruter devant. Récemment, Sky Italia avançait que Marcus Thuram était l'une des cibles, tout comme le joueur de la Lazio Joaquín Correa. Mais il faut croire que les décideurs milanais ont une préférence.

L'Inter a envoyé sa première offre

D'après les dernières informations de Sky Italia ou de La Gazzetta dello Sport, l'Inter a passé la vitesse supérieure ces dernières heures pour mettre la main sur l'ailier français encore sous contrat jusqu'en juin 2023 au Borussia Mönchengladbach. Les médias italiens expliquent qu'une offre de 20 millions d'euros, plus 5M€ de bonus, a été envoyée au club allemand qui attend lui 30M€, mais le transfert pourrait se faire pour un peu moins. De son côté, l'international tricolore (4 sélections) pourrait toucher entre 3,5 et 4 millions d'euros par an jusqu'en 2026. Mais rien n'est fait.

Seul problème pour le moment : les Nerazzurri pensent que Marcus Thuram sera moins prêt pour les combats qui l'attendent dans ce nouveau championnat, quand Joaquín Correa connaît lui déjà parfaitement la Serie A. Toujours est-il qu'une décision sera prise ce dimanche pour savoir quel joueur est la priorité, puisque l'Inter souhaite avoir sa recrue offensive pour la prochaine journée de Serie A le week-end prochain. Mais les négociations entre les parties pour Thuram ont déjà bien débuté.