Le FC Barcelone veut Gabriel Jesus pour remplacer Luis Suarez !

L'affaire Messi a fait trembler la planète foot et occupe désormais la une de tous les médias sportifs européens. C'est simple, depuis mardi soir, on ne parle pratiquement plus que de ça, en Catalogne comme dans le monde. Et pourtant, à Barcelone, on a bon nombre d'autres dossiers chauds à gérer, à commencer par le cas Luis Suarez, dont le futur départ forcé par les dirigeants serait l'une des raisons qui ont poussé Messi à prendre cette décision.

S'il faut encore trouver preneur pour l'Uruguayen - ça ne se bouscule pas au portillon pour l'instant notamment à cause de son salaire faramineux - il faut aussi penser à un remplaçant. Et autant dire que les dirigeants barcelonais n'ont pas le droit à l'erreur. Si on pensait que c'était Lautaro Martinez qui allait occuper la pointe de l'attaque, l'état-major barcelonais s'est visiblement tourné vers un autre nom.

Gabriel Jesus est intéressé

Plusieurs médias, comme AS en Espagne et Globoesporte au Brésil, dévoilent que c'est du côté de Manchester City que les Catalans souhaitent piocher. Ils auraient déjà contacté leurs homologues citizens au sujet de Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de 23 ans qui est donc l'élu pour renforcer le secteur offensif barcelonais. Et celui qui sort d'une saison à 14 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres de Premier League ne serait pas insensible aux avances catalanes.

L'opération reste encore à un stade embryonnaire, et comme le précise le quotidien AS, elle ne sera pas facile pour des raisons évidentes. Mais le feuilleton Messi, avec les Skyblues en pole position pour s'offrir l'Argentin, pourrait logiquement aider à trouver une solution, avec un possible échange à la clé. Affaire à suivre...