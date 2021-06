Belgique : Eden Hazard évasif concernant son avenir en sélection

Le grand jour est enfin arrivé ! L’Euro 2020 débute dans quelques minutes avec la rencontre entre la Turquie et l'Italie en match d’ouverture (21h). Première nation au classement FIFA, la Belgique est forcément très attendue durant cette compétition. Si les Diables Rouges devront faire avec un Eden Hazard dans une forme mitigée, ils pourraient perdre l'un des éléments les plus importants après l'été.

L’attaquant du Real Madrid, du haut de ses 30 ans et de ses 107 sélections, va disputer sa quatrième compétition avec la sélection qu’il a découverte en 2008 il y a maintenant 13 ans. Alors que l’ancien ailier de Chelsea et de Lille semble clairement être sur le déclin, envisagerait-il une fin de carrière internationale après l’Euro cet été ? Interrogé par la RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Francophone) à ce sujet, le gaucher, natif de La Louvière, est resté évasif. « Je ne sais pas, on verra bien », a-t-il expliqué. Une réponse simple et courte mais qui traduit bien une réelle problématique pour le capitaine belge.