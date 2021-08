La liste du Brésil pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022

Battu par l'Argentine en finale de la Copa América 2021 il y a quelques semaines, le Brésil reste sur une cruelle désillusion. Désormais, la sélection de Tite est tournée, comme toutes les autres vers la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Justement pour l'occasion, le Seleçao va avoir le droit à trois matches en septembre dans le cadre des éliminatoires.

Après avoir défié le Chili le 2 septembre, le Brésil accueillera l'Argentine le 5 septembre pour, déjà, une revanche après cette malheureuse finale en juillet. Enfin, Neymar et ses coéquipiers défieront le Pérou cinq jours plus tard. Les matches sont encore loin mais du côté de la CBF, la Fédération brésilienne de football, on préfère prendre de l'avance. Car ce vendredi, le sélectionneur Tite a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement.

Dani Alves appelé, Neymar est bien là

Après la Copa América, le sélectionneur auriverde n'a pas réservé de grosses surprises dans sa liste dévoilée il y a quelques minutes. En attaque, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior n'est pas là, et c'est Raphinha, l'ancien Rennais désormais à Leeds United, qui le remplace. Matheus Cunha, qui évolue au Hertha Berlin, a aussi été convoqué.

Pour le reste, on retrouve les Parisiens Neymar et Marquinhos, alors que les Gones Bruno Guimarães et Lucas Paqueta ont aussi été retenus. A noter que le vétéran Dani Alves, 38 ans désormais, a aussi été appelé par Tite lui qui était présent lors des éliminatoires en juin avant d'être remplacé pour la Copa América quelques jours plus tard. Il avait ensuite participé aux JO, remportant au passage la médaille d'or.

Les joueurs convoqués par Tite :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica Lisbonne), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (OL), Lucas Paqueta (OL), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo)

Attaquants : Matheus Cunha (Hertha Berlin), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United)