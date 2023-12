PSG : la sortie forte d’Emmanuel Macron sur Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery n’a que 17 ans, mais il a déjà mis tout le monde d’accord. Le jeune milieu de terrain s’est déjà imposé comme un joueur indispensable dans l’entrejeu de Luis Enrique, et il multiplie les prestations de haute volée sous la tunique parisienne. A tel point qu’Emmanuel Macron, président de la République, l’a encensé lorsqu’il a été interrogé sur Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé est un très grand footballeur. C’est son anniversaire aujourd’hui (hier, NDLR) ! Son avenir ? Je ne suis pas son agent. D’abord, je lui souhaite un très bon anniversaire. Ensuite, c’est un immense sportif. Il a pris le capitanat. En 2024, on a un Euro que j’espère on va gagner. Il est au cœur d’une équipe où il y aura des jeunes talents comme Zaïre-Emery. S’il y a un sportif de l’année qui a émergé… Kylian Mbappé aurait pu être celui de l’année d’avant ou même de l’année encore d’avant. Son jeune collègue est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. J’espère qu’il va jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui c’est une promesse et une prouesse », a-t-il lancé dans l’émission C à vous sur France 5. Un petit message à Didier Deschamps donc !