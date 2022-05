Real Madrid : le super-héros Rodrygo raconte son conte de fées

La suite après cette publicité

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, les héros de l'incroyable qualification du Real Madrid contre Manchester City en finale de la Ligue des Champions sont nombreux mais il y en a un qui tient probablement une place à part : Rodrygo. Déjà décisif lors de son entrée en jeu au retour contre Chelsea, le jeune Brésilien a remis ça au Santiago-Bernabéu face aux Cityzens, inscrivant le doublé qui a permis aux Madrilènes d'arracher la prolongation.

«Soyons honnêtes. À la 89e minute, nous n'avons pas vu un troisième miracle possible (après le PSG et Chelsea). Dans nos têtes, nous nous voyions presque éliminés, mais mon but est arrivé et cela a tout changé», remarque le sauveur de mercredi soir dans les colonnes de As. Et dire qu'il était entré en jeu à la 68e minute à la place de Tony Kroos. Double buteur, l'ailier de 21 ans est en plus de cela décisif sur l'action amenant le penalty obtenu et transformé par Karim Benzema. Autant dire qu'il a vécu une soirée de rêves.

Un scénario de fou

Acclamé par le stade, Rodrygo a prolongé la nuit dans un restaurant madrilène. Les images captées par les médias présents sur place sont d'ailleurs sans équivoque. Les clients présents dans la salle se sont levés d'un bond pour applaudir l'homme du match. «Ces supporters sont incroyables. Après les soirées avec le PSG, Chelsea et City, nous les jeunes avons compris la raison du mythe du Bernabéu dans les nuits européennes», relate l'homme aux 5 buts en C1 cette saison, soit deux de plus qu'en Liga.

Arrivé chez les Merengues après les victoires en Ligue des Champions 2014, 2016, 2017 et 2018, il veut imiter ses glorieux aînés en ramenant une nouvelle fois ce trophée à Madrid. Il a déjà fait taire pas mal de sceptiques ces dernières semaines mais cherchera à entrer définitivement dans l'histoire de son club contre Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France. «Je sais que mon but contre Chelsea et les deux contre City nous ont aidés à atteindre la finale à Paris, mais ça n'aurait pas été le cas sans le travail de toute l'équipe. Si on gagne le 14, ce sera grâce au travail de chacun. On est très solidaires».