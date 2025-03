Le PSG va enfin pouvoir se débarrasser définitivement de Renato Sanches

Ces derniers temps, le Paris Saint-Germain se débrouille un peu mieux au moment de « refourguer » ses éléments indésirables. Xavi Simons a été très bien vendu au RB Leipzig (50 M€ hors bonus), Manuel Ugarte a rapporté autant d’argent après son départ à Manchester United et les bonnes prestations de Randal Kolo Muani et de Marco Asensio en prêt laissent penser que Paris pourra en profiter l’été prochain en cas de vente. Et les Rouge et Bleu espèrent en faire de même avec Renato Sanches.

La suite après cette publicité

À 27 ans, le milieu de terrain portugais s’était relancé au LOSC et Christophe Galtier, qui venait de signer au PSG, l’a fait venir dans la capitale en échange de 15 M€. Mais à Paris, ça ne l’a pas fait. Toujours miné par des blessures, le champion d’Europe 2016 n’a disputé que 27 rencontres (2 buts) avant d’enchaîner une série de prêts, à l’AS Roma puis à Benfica. Revenu dans son club formateur, Sanches pensait que ce retour aux sources allait lui faire le plus grand bien. Mais encore une fois, son corps lui a joué des tours.

La suite après cette publicité

Une option d’achat à 10 M€

Cette saison, le milieu de terrain n’a disputé que quinze matches les Aguias, toutes compétitions confondues (0 but, 0 passe décisive). Quinze rencontres, dont seulement deux en tant que titulaire. Un bilan pas fameux qui s’explique par trois stops à l’infirmerie qui l’ont éloigné des terrains pendant 126 jours cumulés. De quoi annoncer un énième retour au PSG en fin de saison ? Eh bien non ! Selon Record, Benfica aimerait le recruter définitivement pour la saison prochaine. Comment est-ce possible ? Le journal portugais explique que Sanches est très proche du président du SLB, Rui Costa.

Revenu sur les terrains au début du mois de mois, Renato Sanches a disputé quatre matches : le 1/8e de finale aller-retour de C1 face au Barça et deux rencontres de championnat. Il les a tous démarrés comme remplaçant, mais ses entrées en jeu ont été séduisantes et Rui Costa pense désormais que son numéro 85 peut être un élément clé pour la fin de la saison et un pilier de l’exercice suivant. Le dirigeant lisboète voudrait même que ses deux recrues phares soient Sanches et Nelson Semedo. Concernant Renato Sanches, le prêt négocié avec le PSG prévoit une option d’achat de 10 M€ selon le média. Record ajoute que le patron des Aguiais avait déjà laissé entendre qu’il était prêt à envoyer un chèque à Paris pour le conserver, mais que les blessures du joueur avaient freiné les ardeurs lusitaniennes. Affaire à suivre.