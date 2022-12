CdM 2022, EdF : Dayot Upamecano remercie Marcel Desailly

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant d'affronter l'Angleterre ce samedi après-midi dans le cadre du dernier quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le défenseur international français Dayot Upamecano, surnommé «La Bête» en Allemagne, a tenu à remercier son compatriote et champion du Monde 1998 avec les Bleus, pour lui avoir prodigué quelques conseils avant le début de la compétition.

«J'ai beaucoup de respect pour Marcel Desailly, on a pu parler ensemble avant les matches et il m'a donné des conseils, qu'il fallait continuer comme ça. Venant de lui, ça fait toujours plaisir. Ca a été un gagnant, un exemple pour les Français, et pour moi», a déclaré le Bavarois sur l'ancienne gloire de l'AC Milan et Chelsea.