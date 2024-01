Coupe d’Asie 2023 : le Japon se qualifie en 1/8e de finale mais inquiète encore

Battu par l’Irak (2-1) lors la précédente journée et après un démarrage mitigé contre le Viêt Nam (4-2), le Japon devait affronter l’Indonésie pour espérer se qualifier. Les joueurs d’Hajime Moriyasu devaient à tout prix éviter la défaite sous peine de possible élimination et ils ont démarré fort avec un but précoce d’Ayase Ueda sur penalty (6e). En seconde période, le joueur du Feyenoord a doublé la mise sur une jolie remise de Ritsu Doan (52e).

La suite après cette publicité

En fin de match, il a parachevé sa grosse prestation en voyant son tir être détourné par Justin Hubner au fond de ses propres filets (88e). Cependant, les Samuraï Blue ont de gros problèmes défensifs et Sandy Walsh a réduit l’écart dans les derniers instants (90e +1). Avec cette victoire 3-1, le Japon se qualifie en 1/8e de finale et termine deuxième derrière l’Irak qui a battu sur le fil le Viêt Nam (3-2). Au tour suivant, le Japon affrontera le premier du groupe E (Jordanie, Corée du Sud ou Bahreïn). Actuellement en ballottage, l’Indonésie se qualifiera si Bahreïn perd par trois buts d’écart ou plus contre la Jordanie ou en cas de match nul entre Oman et le Kirghizistan.