Belgique : la descente aux enfers de Radja Nainggolan

La suite après cette publicité

Ce jeudi 10 novembre à 12h, les Belges découvriront la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une liste dans laquelle ne sera pas Radja Nainggolan, autrefois l'un des éléments forts de l'entrejeu belge. À 34 ans, le milieu de terrain est encore dans le circuit professionnel puisqu'il est lié au Royal Antwerp Football Club, entraîné par Mark van Bommel, actuellement deuxième de la Jupiler League.

Mais Nainggolan n'est visiblement pas concerné par le destin de sa formation. Déjà parce qu'il est suspendu pour une durée indéterminée, depuis le 18 octobre dernier, pour avoir vapoté, avec une cigarette électronique, sur le banc de touche lors d'un match contre le Standard. Ensuite parce que son président Paul Gheysens ne semble pas proche de le réintégrer, si l'on en croit ses déclarations au journal Het Laatste Nieuws.

Le président d'Anvers détruit Nainggolan

« Son engagement et la concentration à 100 % sur le football lui font défaut. (…) Mon but n’est pas de le démolir. Mais il n’est pas complètement concentré sur le football », a-t-il lancé. L'histoire de la cigarette électronique n'était pas le seul élément déclencheur, puisqu'il avait été aussi pris la main dans le sac, en train de conduire sans permis. « D’autres choses hors football se sont passées. Avec, en premier lieu, sa conduite sans permis qui ne correspondent pas à un joueur de foot professionnel et à notre modèle », rappelle ainsi le président du club belge.

À 34 ans, Radja Nainggolan est-il encore concerné par le football ? Le président Gheysens en doute clairement et il a du mal à imaginer un avenir commun. « À cause de certains de ses choix, il s’est mis en marge du groupe. Radja Nainggolan se met lui-même hors-jeu. Il est devenu impossible de le réintégrer. Quel gaspillage de talent ! Tant pour Radja que pour le club, cette situation est très malheureuse ». Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, l'ancien de l'AS Rome coûte entre 1 et 2 M€ au Royal Antwerp. Une sacrée somme qui ne sert finalement à rien.