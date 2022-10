Royal Antwerp : Radja Nainggolan écarté de l'équipe première pour une durée indéterminée

Revenu en août 2021 en Belgique, dans sa ville natale, au Royal Antwerp, après des passages à l'Inter Milan et à l'AS Roma notamment, Radja Nainggolan (34 ans) fait beaucoup parler de lui pour des frasques en dehors des terrains. Avant le dernier match de Jupiter Pro League, lors duquel son équipe s'est inclinée 3-0 contre le Standard, le milieu de terrain s'est fait surprendre en train de vapoter une cigarette électronique sur le banc, alors que c'est interdit. Dans la foulée, Old Mark van Bommel, l'entraineur de l'Antwerp, avait réagi. « Je dois voir ces images par moi-même avant de juger » avait alors confié le technicien néerlandais. Mais ce lundi, les choses se sont précipitées et le club belge a décidé de sévir. Le Ninja, comme il est surnommé, a été écarté de l’équipe première pour «une durée indéterminée» comme indiqué dans le communiqué du Royal Antwerp.

Une décision qui a entrainé le mea culpa de l'international belge. «Je veux dire ici que je suis désolé pour ce que j’ai fait, a écrit Nainggolan». «Je constate moi-même que c’était une erreur… Mais je n’y ai pas pensé à ce moment-là. Le club a pris une décision que je ne peux qu’accepter, même si je trouve qu’elle est un peu trop dure. Mais d’une manière ou d’une autre, je continuerai d’essayer d’apporter ma contribution.» Il ne s'agit pas du premier dérapage pour Radja Nainggolan puisqu'il a été arrêté par une patrouille sans permis de conduire valide et a vu sa voiture être confisquée, il y a quelques jours de cela. Le Belge aux 30 sélections risque d'ailleurs des poursuites judiciaires.