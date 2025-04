Liverpool va blinder deux de ses trois légendes !

La saison s’achève du côté de Liverpool et elle devrait se terminer avec une bonne note. Bien qu’éliminé par le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club anglais domine la Premier League. À sept journées de la fin du championnat, la bande d’Arne Slot dispose de onze points d’avance sur Arsenal son plus proche rival et se dirige vers son vingtième titre de champion d’Angleterre.

La suite après cette publicité

Une bonne nouvelle qui pourrait en amener d’autres. En effet, depuis le début de la saison, trois dossiers chauds occupent les dirigeants du club anglais. Légendes du club des bords de la Mersey, Virgil van Dijk (33 ans), Mohamed Salah (32 ans) et Trent Alexander-Arnold (26 ans) arrivent tous les trois en fin de contrat. Et si le dernier ne devrait pas continuer l’aventure, les autres devraient poursuivre.

La suite après cette publicité

Van Dijk va imiter Salah

En effet, nous vous avons révélé il y a une semaine que Mohamed Salah était en discussion pour prolonger avec Liverpool et ainsi poursuivre son aventure débutée en 2017 de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027. Selon The Athletic, la signature de son contrat est imminente et il devrait être rejoint par son capitaine Virgil van Dijk.

En effet, le défenseur néerlandais arrivé à Liverpool à l’hiver 2018 en provenance de Southampton est lui aussi sur le point de signer un nouveau contrat de deux ans également. Ce dernier a confirmé cette volonté ce week-end juste après la défaite contre Fulham (3-2). Liverpool est donc tout proche de poursuivre avec deux de ses légendes pour le plus grand bonheur de ses supporters.