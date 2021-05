Nike dévoile le pack Impulse !

À quelques semaines de l'Euro et de la Copa America, Nike présente son troisième pack de l'année où les trois silos de la marque sont plongés dans l'océan avec des coloris aquatiques.

La Tiempo Legend 8 portée par Antonio Rüdiger se dévoile avec un coloris bleu turquoise accompagné de blanc et de noir sur les logos et les lacets. On note également une touche de vert au niveau du talon. Côté technologie, cette paire ne présente aucune nouveauté donc on retrouve toujours le cuir kangourou et sa doublure avec mesh quad-fit qui épouse la forme du pied. La technologie ACC est toujours présente sur l'empeigne pour optimiser le contrôle du ballon dans toutes les conditions de jeu.

Le silo porté par Phil Foden et Mason Greenwood se dévoile dans un coloris jaune-vert électrique accompagné par une touche de noir sur la longue bande à l'avant mais aussi du bleu au niveau des virgules et du talon. L'empeigne si particulière de la Phantom est toujours conçue avec du Flyknit et la technologie ACC. La version avec la coupe basse est aujourd'hui mise en avant par la marque à la virgule, reste à voir si celle avec le Dynamic Fit sera aussi commercialisée.

