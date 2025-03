Portugal : Cristiano Ronaldo prêt à renoncer à sa place de titulaire

Si l’équipe de France de Didier Deschamps se retrouve sous le feu des critiques depuis jeudi et sa défaite contre la Croatie, le Portugal de Roberto Martínez n’est pas mieux loti après s’être incliné contre le Danemark (0-1). Alors que la Seleção joue, tout comme les Bleus, son match retour ce dimanche, Cristiano Ronaldo était de passage en conférence de presse. Et alors que sa présence sur le terrain en tant que titulaire fait grincer des dents certains en raison de ses 40 ans et d’un niveau de jeu en baisse, le quintuple Ballon d’Or n’a pas exclu la possibilité de démarrer sur le banc de touche.

Face aux journalistes, la légende du Real Madrid a tenu à mettre en avant le collectif avant tout. Le capitaine de la sélection portugaise a même affirmé qu’il était prêt à ne pas fouler la pelouse pour voir son équipe l’emporter : « Si je marque demain, ce sera bien, si c’est un autre joueur, c’est pareil pour moi. Si le Portugal doit gagner et que je ne joue pas, je signerai. Je continuerai à dire la même chose quand je ne serai pas là, je défendrai nos couleurs jusqu’à la mort. Si je ne marque pas et que l’équipe gagne, je rentrerai chez moi heureux. » Pas certain que cela arrive de sitôt tout de même.