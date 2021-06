Euro, Portugal : Ali Daei félicite Cristiano Ronaldo

En inscrivant un doublé contre la France hier (2-2), Cristiano Ronaldo (36 ans) a égalé le record de l’Iranien Ali Daei (52 ans) avec 109 réalisations. Le Portugais est donc tout proche de battre cet incroyable, chose qui pourrait se produire durant cet Euro alors que le Portugal est qualifié pour le prochain tour et affrontera la Belgique en huitièmes de finale.

Sur son Instagram, l’ancien buteur de l’Iran a félicité CR7 à travers un post publié dans la nuit. « Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts pour les hommes. Je suis honoré que cet exploit remarquable appartienne à Ronaldo - grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et influence des vies dans le monde entier. Vamos ! »