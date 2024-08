Equipe de France : Thierry Henry sort du silence sur son avenir

L’argent ne fait pas toujours le bonheur. Thierry Henry en sait quelque chose. Son rêve olympique s’est stoppé net en finale des Jeux au terme d’une finale à rebondissements perdue contre l’Espagne (5-3 a.p.). Le sélectionneur et ses joueurs avaient annoncé la couleur depuis le début de cette compétition à domicile. Ils visaient l’or et rien d’autre. La Roja était sans doute la meilleure équipe sur le terrain, même si cette rencontre aurait pu basculer dans les deux sens. Pour Henry, c’est une défaite douloureuse qui prend la forme d’un échec, malgré le beau parcours.

« J’ai eu ma Marseillaise, les supporters l’ont chantée. C’était une grande fierté. Ça s’est joué à pas grand-chose, on ne peut pas dire que l’équipe ne s’est pas battue de la première à la dernière minute. Ça ne s’est pas bien terminé, mais il y a eu de l’émotion, une belle médaille et un bon parcours. » Il a également retrouvé une certaine cote sur le marché des entraîneurs, lui qui restait sur deux premières expériences difficiles à Monaco et Montréal. Ce parcours olympique lui offre une certaine légitimité, que ça soit pour diriger un club, ou même une sélection. On pense bien sûr à l’équipe de France A, celle que Didier Deschamps laissera sans doute en 2026 au terme de son contrat actuel.

Thierry Henry a conquis tout le monde

Il y a quelques jours, L’Equipe révélait de premiers bruits pour Henry. Les États-Unis ou encore le Pays de Galles envisageraient de lui proposer le poste de sélectionneur. C’est désormais à la FFF d’agir pour conserver l’ancien meilleur buteur de l’histoire des Bleus dans le giron fédéral. Philippe Diallo a déjà répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait le conserver à son poste. Son contrat s’achève en 2025 mais rien ne dit qu’il ira au bout. «Mon futur, c’est d’aller au soleil avec ma famille», affirmait l’intéressé hier soir dans les couloirs du Parc des Princes après la finale perdue. «Je ne sais pas si c’est réussi ou pas, je laisserai les gens en juger» concluait-il.

S’il reste mystérieux quant à son avenir, ses joueurs ont milité pour son maintien. «Le coach nous a dit qu’il fallait qu’on se rende compte qu’on a fait quelque chose de beau et de grand. Il nous a énormément apporté depuis qu’il est là, c’est top d’avoir un coach proche de nous», affirmait Joris Chotard, titulaire durant ce tournoi olympique. «Évidemment, j’aimerais beaucoup qu’il reste. On a bien vu que les gens se sont encore plus rassemblés derrière nous quand ils ont vu que c’était lui le coach, c’est très important.» Même Alexandre Lacazette y allait de son soutien. «Je ne peux que prôner le fait qu’il reste, il a beaucoup de qualités. Pour moi, c’est sûr qu’il doit rester.» Lui ne pourra plus être sélectionné pour les Espoirs, mais est toujours disponible pour les A.