Équipe de France : le gros dilemme sur l’avenir de Thierry Henry

L’équipe de France Espoirs est en finale des Jeux Olympiques et jouera donc un match pour la médaille d’or ce vendredi soir face à l’Espagne. Une excellente nouvelle pour la formation emmenée par Thierry Henry. Ce dernier a donc atteint son objectif d’emmener l’équipe en finale même s’il n’a jamais caché son envie de prendre la médaille d’or, à domicile devant son public. «Tu penses Jeux Olympiques… Tu penses 'l’objectif, c’est l’or’. Tout de suite. J’ai pensé à Aimé Jacquet parce qu’il nous a donné une vision. Il nous a permis de rêver en nous faisant croire qu’on pouvait gagner la Coupe du monde. Quand tu visualises quelque chose, quand tu en rêves, quand tu y penses, ça tourne en ta faveur en général si tu t’es bien préparé», avait-il expliqué au micro de Téléfoot, il y a quasiment un an. Depuis, beaucoup de choses se sont passées pour arriver jusqu’en finale.

Thierry Henry a dû composer avec les nombreux refus pour proposer une liste définitive de 18 joueurs. Bien loin de son rêve d’avoir Mbappé, Griezmann, Giroud ou encore Barcola et Zaïre-Emery, l’ancien buteur d’Arsenal a essuyé une vingtaine de refus de la part des clubs qui n’ont pas l’obligation de laisser partir leurs joueurs puisque ce n’est pas une date FIFA. Malgré tout, grâce au vivier français conséquent, Thierry Henry a pu proposer une équipe assez impressionnante, probablement la plus impressionnante de la compétition. Et si son équipe n’a pas montré un visage très séduisant, voire plutôt poussif, la France est bien en finale de ses JO. De quoi conforter Thierry Henry dans ses positions.

Rester avec l’optique de succéder à Didier Deschamps ?

Ces derniers jours, le président de la FFF a expliqué qu’il souhaitait bien continuer avec Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. Mais l’ancien coach de l’AS Monaco est à un tournant de sa carrière d’entraîneur. Cette aventure avec les Bleuets a relancé sa cote d’entraîneur. Une potentielle médaille d’or attirerait l’attention. Et selon les informations de L’Équipe, la sélection des Etats-Unis veut en faire son sélectionneur pour son Mondial 2026 à domicile. Le Pays de Galles a également montré son envie de l’enrôler après les Jeux Olympiques.

Reste à savoir la décision de l’ancien entraîneur de Montréal qui aura aussi l’Euro Espoirs 2025 l’été prochain avec les Bleuets. Et c’est là le dilemme. En continuant avec l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry continuerait d’accompagner une jeune génération talentueuse avec une grosse compétition et il resterait surtout dans les petits papiers de la fédération française pour la suite. De quoi potentiellement l’aider pour une future place sur le banc de l’équipe A des Bleus après Didier Deschamps (malgré l’option Zinédine Zidane). Une option de plus en plus crédible pour la FFF. Mais cela dépendra donc de l’envie de Thierry Henry qui a déjà montré qu’il aimait bien sortir de sa zone de confort. Repartir à zéro dans un club ou une sélection à l’étranger, c’est aussi un challenge excitant…