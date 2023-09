BL : le Borussia Dortmund s’impose dans la douleur avant le PSG, Leipzig déroule avec Simons et Openda, Guirassy porte Stuttgart

Avant de retrouver le PSG, lors de la première journée du groupe F de Ligue des Champions, et après la défaite des Rouge et Bleu face à l’OGC Nice, vendredi soir, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Fribourg à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga. Plongés dans un climat de crise après deux nuls contre Bochum et le promu Heidenheim avant la trêve hivernale, les Marsupiaux se devaient de relever la tête. Oui mais voilà, malgré l’ouverture du score précoce d’Hummels (0-1, 11e), le club allemand retombait rapidement dans ses travers. Pris dans les duels, transpercé au milieu de terrain et bien trop friable défensivement, Dortmund se voyait renverser juste avant la pause. D’une tête déviée, Höler remettait les deux équipes à égalité (1-1, 45+2e) avant qu’Höfler ne place, lui aussi, un coup de casque pour donner l’avantage aux siens (2-1, 45+6e). Au retour des vestiaires, Dortmund réagissait malgré tout par l’intermédiaire de Malen (2-2, 60e).

Bousculé dans les derniers instants, Dortmund allait pourtant s’en sortir face à Fribourg, réduit à dix en fin de match. Sur un ballon cafouillé, Hummels s’offrait un doublé (2-3, 88e) avant que Reus ne parachève le succès des siens d’une superbe frappe (2-4, 90+2e). L’inquiétude est, malgré tout, toujours aussi présente avant le choc face au PSG. Dans les autres rencontres programmées à 15h30, Hoffenheim s’est imposé sans trembler (3-1) sur la pelouse de Cologne grâce à trois réalisations signées Kramaric (1er), Grillitsch (28e) et Beier (52e). De son côté, Wolfsburg est venu à bout de l’Union Berlin (2-1). Auteur d’un début de saison remarquable, Stuttgart, troisième au coup d’envoi, a confirmé sa très belle dynamique sur le terrain de Mayence (1-2) grâce à un triplé de Guirassy. Enfin, le RB Leipzig, porté notamment par Xavi Simons et Lois Openda, a déroulé face à Augsbourg (3-0). Au classement, Leverkusen et le Bayern Munich, dos à dos vendredi soir, restent en tête, juste devant le RBL, Stuttgart Hoffenheim, Wolfsbourg. Aux dernières places, Darmstadt reste lanterne rouge avant de défier Gladbach. Cologne est 17e, Dortmund remonte à la 7e place.

Tous les résultats de 15h30

Fribourg 2-4 Borussia Dortmund : Höler (45+2e) et Höfler (45+6e) / Hummels (11e, 88e), Malen (60e) et Reus (90+2e)

FC Cologne 1-3 Hoffenheim : Selke (61e) / Kramaric (1er), Grillitsch (28e) et Beier (52e)

Wolfsburg 2-1 Union Berlin : Wind (12e) et Maehle (30e) / Gosens (28e)

Mayence 1-3 VfB Stuttgart : Barreiro Martins (69e) / Guirassy (56e, 84e, 90+7e)

RB Leipzig 3-0 Augsbourg : Simons (6e), Openda (11e) et Raum (27e)