PSG : ça bouge pour deux lofteurs !

C’est la dernière ligne droite. Les clubs français ont jusqu’à minuit pour finaliser leurs dernières opérations du mercato estival. À Paris, on s’active dans tous les sens. Hier, les Rouge et Bleu ont officiellement recruté le Lyonnais Bradley Barcola pour 50 M€ (bonus compris). Désormais, la mission des Franciliens sera d’en faire de même avec Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais aussi de dégraisser, même si le marché du Moyen-Orient est ouvert jusqu’à la mi-septembre.

Les candidats au départ sont nombreux et sans surprise, leurs éventuels courtisans attendent le dernier moment pour tenter une approche. C’est le cas d’Édouard Michut. Prêté à Sunderland la saison passée, le milieu de terrain de 20 ans a été invité à quitter le club. Des clubs turcs, suisses et belges se sont manifestés, mais c’est Sunderland qui se montre le plus pressant.

Bernat sur le départ

Visiblement satisfaits du rendement du Français, les Black Cats poussent pour le récupérer. Mais ce matin, c’est Juan Bernat qui est le plus proche d’un départ. Sous contrat jusqu’en 2025, mais barré par le duo Lucas Hernandez-Nuno Mendes, l’Espagnol devrait imiter un certain Julian Draxler.

L’Équipe annonce que le PSG discute avec Benfica pour le prêt du latéral espagnol. Un temps pisté en Allemagne, Bernat serait tout proche du Portugal où il tentera de se relancer. En revanche, aucun détail concernant la prise en charge de l’imposant salaire du défenseur (plus de 700 000€ mensuels) n’a filtré.