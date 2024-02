Coupe Gambardella : le tirage complet des 8es de finale

Ce jeudi, le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe Gambardella a été réalisé au siège de la Fédération Française de Football. Sans le tenant du titre l’AS Monaco (éliminé au dernier tour par l’Olympique de Valence) et sans les Titis du PSG (éliminés par l’Olympique de Marseille), le prochain tour nous offre tout de même de beaux duels. Il y aura un affrontement entre clubs de l’élite avec Metz - Lorient et un autre entre équipes régionales avec Nancy - Saint-Brieuc.

La suite après cette publicité

Ces 8es de finale surtout l’occasion d’affrontements entre le niveau élite (1) et celui régional (2). L’OM se déplacera au Mans et le Stade Rennais à Saint-Clément de Montferrier. Le tour sera également l’occasion de voir le derby du champagne entre Épernay et Reims.

Le tirage au sort complet des 8es de finale