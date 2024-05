OM : Jonathan Clauss revient sur sa brouille avec la direction

Il y a quelques semaines, c’était très chaud entre Jonathan Clauss et la direction de l’OM. Medhi Benatia, conseiller sportif de la formation olympienne, avait notamment fracassé, publiquement, l’ancien de Lens. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu’il avait été reçu dans le bureau du coach pour qu’on lui explique ce qu’on attendait de lui en tant que cadre et qu’en tant qu’international français dans le comportement. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l’était pas », avait-il expliqué sur le plateau du CFC.

En conférence de presse avant le match de demies d’Europa League face à l’Atalanta, Clauss est revenu sur cet épisode. « J’ai digéré très simplement avec de la discussion. Cela a été très bien géré avec l’OM. Une fois que la discussion a eu lieu, pour moi c’était réglé. Le sprint final, j’ai été déçu de ne pas le commencer à cause de ma blessure. Voilà pourquoi je paraissais inquiet au départ. Je veux faire partie de l’aventure à 200%. J’ai mis beaucoup de choses en oeuvre pour revenir le mieux possible, le plus vite possible. Malgré tout, c’est grâce à eux que, demain soir, je vais vivre une demi-finale de Coupe d’Europe », a répondu le latéral. Tout va bien donc.

