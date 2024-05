Girona et Manchester City pourraient être privés de Ligue des Champions

Pour la première fois de son histoire, Girona a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour autant, sa présence dans la compétition en septembre n’est pas encore assurée. Le club catalan, propriété du City Football Group (tout comme Manchester City, l’ES Troyes AC ou encore Palerme FC), ne peut pas participer à la même compétition qu’un autre membre du groupe selon les règles de l’UEFA. Or Manchester City est également qualifié pour la C1, ce qui pose problème. Selon AS, l’équipe de Girona doit absolument se séparer des parts du City Group pour qu’elles représentent moins de 30 %.

Une deuxième possibilité juridique consiste à effectuer une fiducie aveugle, c’est-à-dire transférer les actions dans un fonds fiduciaire sans droit de regard, sous le contrôle de l’UEFA. C’est la méthode qu’a employée cette saison RedBird Capital (propriétaire de Toulouse et de l’AC Milan). Girona et Manchester City ne devront pas s’échanger de joueurs (prêt ou achat) jusqu’en septembre 2025. Le club catalan devra également se séparer des dirigeants qu’il a en commun avec le club anglais. Si le City Football Group n’obtient pas l’approbation de l’UEFA sur le respect des règles, l’une de ses deux équipes, Girona ou Manchester City, pourrait être exclue de la Ligue des Champions et être reversée en Ligue Europa.