Majorque - OL : les compositions sont tombées

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais défie Majorque afin de poursuivre sa préparation. Le club espagnol mise sur un 4-3-3 avec Leo Roman dans les buts derrière Mateu Jaume, David Lopez, Leo Lucas et John Mojica. Manu Morlanes évolue en sentinelle avec Iliesse Salhi et Sergi Darder à ses côtés. Devant, Dani Rodriguez et Javi Llabrés accompagnent Vedat Muriqi en attaque.

De leur côté, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Khalis Merah, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Georges Mikautadze est soutenu par Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira.

Les compositions

Majorque : Roman - Jaume, Lopez, Leo, Mojica - Salhi, Morlanes, Darder - Rodriguez, Muriqi, Llabrés

Olympique Lyonnais : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Moreira