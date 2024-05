PSG : la statistique malchanceuse en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain se déplaçait en Allemagne ce mardi soir pour y affronter le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Signal Iduna Park. Malgré de grosses occasions, le PSG a chuté sur la plus petite des marges (1-0). Tout reste à faire au retour malgré cette défaite. Dans cette affiche, les troupes de Luis Enrique se sont pourtant procurées de belles occasions, notamment en seconde période où le PSG a bien failli égaliser sur une action déjà gravée dans la double confrontation.

La suite après cette publicité

Le second acte a repris sur un rythme élevé avec un double poteau des Parisiens. Achraf Hakimi a décalé sur la gauche de la surface Kylian Mbappé dont le tir enroulé est venu mourir sur le poteau gauche. Le ballon lui est revenu et il a trouvé Bradley Barcola qui a remis en retrait pour Achraf Hakimi qui a touché le poteau droit (51e). Un double poteau qui a dégoûté le PSG… encore. En effet, c’est la dixième fois que Paris touche les montants cette saison en Ligue des Champions, plus haut total dans cette édition. Et seul le FC Barcelone et ses 11 montants en 2011/2012 fait pire sur les 20 dernières éditions de la C1.