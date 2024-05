BVB - PSG : Luis Enrique justifie ses choix tactiques

En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur son plan tactique mis en place face au Borussia Dortmund. Un plan finalement parfaitement contré par les hommes d’Edin Terzic. «Notre objectif était de presser. Dortmund est une équipe qui a deux façons de jouer, long et court. On a essayé de protéger notre côté droit, on a permis ce deux contre un avec Barcola, mais en essayant de les priver de ballons longs. En première mi-temps, on a manqué d’intensité offensive mais ça a été totalement différent ensuite (…) Nous n’avons fait aucun changement tactique après la pause. On a simplement manqué d’intensité».

La suite après cette publicité

Relancé sur la gestion de son effectif, et notamment le fait de laisser Gonçalo Ramos sur le banc des remplaçants, le technicien espagnol a par ailleurs totalement assumé ses choix, tout en se montrant satisfait de la prestation collective de ses joueurs. «Les entraîneurs doivent toujours faire des choix avec les joueurs qu’ils pensent être les meilleurs pour leur équipe. Avant de juger les changements, il faut juger le match. Les deux équipes ont bien joué, surtout avec le ballon. On a eu beaucoup d’occasions, et la différence, c’est qu’ils ont marqué et nous non. Mais le résultat montre bien que c’était équilibré. On aurait dû être plus incisif offensivement. Après la pause, on l’a mieux fait. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs sur l’état d’esprit après la pause. On a eu des occasions pour égaliser».