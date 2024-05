BVB - PSG : Luis Enrique envoie un message fort aux supporters parisiens

Présent en conférence de presse quelques minutes après la défaite (0-1) des siens sur la pelouse du Borussia Dortmund, Luis Enrique a malgré tout affiché un optimisme certain. «J’en suis sûr (que nous allons nous qualifier, ndlr). Nous allons jouer à la maison avec un scénario différent. Ce sera la première fois pour nous avec le match retour à la maison (cette saison). On n’a plus rien à perdre et on va aller chercher ce résultat. L’atmosphère a été exceptionnelle, notamment de nos 3000 supporters. Le match retour sera différent».

La suite après cette publicité

Relancé sur l’ambiance présente au Signal Iduna Park, le technicien espagnol a profité de l’occasion pour saluer le soutien des supporters parisiens. «Les 3 000 supporters n’ont jamais arrêté de chanter durant toute la partie. Ils seront 50 000 à Paris. On ne va jamais lâcher un ballon. On va aller chercher cette finale. Notre objectif, c’est qu’ils se sentent fiers de nous. C’est notre objectif». Le rendez-vous est donné !