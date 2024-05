Le groupe du PSG pour affronter Nice, avec des absents de taille dont Kylian Mbappé

Battu par Toulouse dimanche au Parc des Princes (3-1), le PSG va devoir se racheter ce soir contre Nice (21h00). Une rencontre capitale pour les Aiglons, toujours engagés dans la course à la Ligue des Champions, moins pour Paris, déjà sacré champion de France.

Pour l’occasion, c’est d’ailleurs sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé que Luis Enrique devra composer. Le premier, victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche, et le second, victime d’un coup à la cuisse, sont en effet ménagés pour la rencontre. Keylor Navas, zappé par son entraîneur contre Toulouse le week-end dernier, était malade selon le point médical du PSG hier, et ne pourra pas non plus répondre à l’appel. Randal Kolo Muani, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ne sont pas non plus présents.

