Que devient Fabien Centonze ?

Brisé en plein vol. Après deux premières saisons pleines de promesses en Ligue 1 avec le FC Metz, Fabien Centonze revenait avec de grandes ambitions au début de la saison 2021-22. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il avait parfaitement réussi son coup jusqu'à la trêve hivernale avec 4 buts et 1 passe décisive en 17 matches. Élément indispensable du club lorrain, le natif de Voiron n'aspirait qu'à une chose, confirmer ses bonnes dispositions à un poste de piston droit ou les spécialistes en France ne sont pas légion (hormis Jonathan Clauss).

Mais une blessure à la cuisse gauche va stopper net sa saison. S'il a essayé, sous l'impulsion de son club, de revenir en mars, mais Centonze va rechuter. Une vraie déception pour ce joueur très attaché au FC Metz comme il l'expliquait via un communiqué publié sur son compte twitter. «Alors que j’étais censé reprendre la compétition ce dimanche, j’ai rechuté ce jeudi à l’entraînement et je ne pourrai donc toujours pas aider mes coéquipiers et mon club dans cette lutte acharnée pour le maintien. Je souhaite évidemment pouvoir revenir au plus vite afin de participer à cette mission de maintien que nous allons relever tous ensemble pour que le FC Metz puisse évoluer une saison supplémentaire en L1.»

Objectif Montpellier-Metz le 1er mai

Si ce long break indépendant de sa volonté lui a permis de profiter de sa fille Romy née il y a quelques semaines, Centonze ronge son frein et n'aspire qu'à une seule chose, revenir sur les terrains avant la fin de la saison comme nous l'a confié une source proche du joueur. «Fabien fait le max pour revenir au plus vite. Il s'est fixé un objectif clair : terminer la saison avec Metz et les aider à se sauver». Selon nos informations, le latéral droit messin, qui va reprendre l'entraînement collectif d'ici la fin du mois, s'est fixé comme objectif de pouvoir disputer les 3 derniers matches de la saison, à commencer par celui Montpellier le 1er mai prochain.

Centonze, qui voit son club se battre comme il le peut pour sauver sa peau en L1 vit mal la situation d'autant qu'il ne peut pas aider ses coéquipiers. «Ça l'embête vraiment de ne pas pouvoir aider son club à s'en sortir. Ça le ronge de l'intérieur, il estime que c'est son rôle, alors forcément, il ne le vit pas bien d'autant que c'est la première fois de sa carrière qu'il connaît une longue indisponibilité». En contact régulier avec Frédéric Antonetti, un coach qu'il apprécie tout particulièrement et en qui il a une confiance illimitée, le n°18 du FC Metz, qui était suivi par l'OM il y a deux ans, ne pense pour l'instant qu'à retrouver les terrains avec son club, forcément plus fort avec son piston droit. Celui qui a rejoint l'agence Stellar il y a quelques mois maintenant est sous contrat jusqu'en juin 2024. Ne comptez pas sur lui ou sur son entourage pour parler de son avenir. Le FC Metz et le maintien, l'ancien Lensois n'a que ça en tête, ensuite il sera bien temps de penser à la suite...