Jérémy Ménez explique son nouveau choix de club

Jérémy Ménez va continuer sa carrière du côté de l'Italie. C'est fin juin que nous l'apprenions, quelques semaines après l'officialisation de son départ du Paris FC, club de Ligue 2 dans lequel il s'était relancé après son aventure délicate au Mexique. À 33 ans, il a, mine de rien, signé un contrat de 3 ans avec la Reggina, club de troisième division promu en Serie B. Un choix étonnant après avoir notamment justifié sa venue au PFC pour se rapprocher de sa famille.

La suite après cette publicité

Invité à commenter son nouveau challenge par Téléfoot, Jérémy Ménez a détaillé les raisons de sa décision. « J’étais venu au Paris FC pour retrouver ma famille, mes enfants. J’étais dans l’optique de faire six mois sans club, après, il y a eu l’opportunité Paris FC. J’en ai profité pour continuer ma passion et être près des miens. Honnêtement, je me suis toujours plu en Italie. Les gens m’aiment bien en Italie. C’était le bon moment pour retrouver le vrai Ménez et son vrai niveau. Cette année (au Paris FC) m’a fait beaucoup de bien. J’ai retrouvé la flamme, l’envie de transpirer, de travailler. J’avais envie de retourner en Italie pour montrer ma vraie valeur ».

L'Italie, l'environnement idéal

Passé par l'AS Roma (2008-2011) et l'AC Milan (2014-2016), il avait su se montrer globalement convaincant, surtout lors de la saison 2014-2015, durant laquelle avait épaté la Serie A avec les Rossoneri (16 buts en Serie A, sa saison la plus prolifique). Et à l'écouter, c'est aussi un environnement plus favorable qu'en France qui lui permet de s'épanouir de l'autre côté des Alpes.

« J’ai une petite revanche à prendre sur moi-même. Là-bas, je me suis éclaté. Là-bas, je me sens bien et les gens ont une image différente de moi par rapport à la France. Peut-être que j’ai fait deux, trois petites fautes qui n’ont pas plu à certaines personnes. Et en France, quand on te met dans une case, après les gens ont du mal à te sortir de cette case. Je fais abstraction de tout ça et j’avance. C’est pour ça que je suis heureux de retourner en Italie. (…) Je voulais me prouver que je pouvais tout éclater là-bas », a-t-il expliqué. Ménez assure donc être déterminé pour la dernière ligne droite de sa carrière. Fera-t-il mieux que ses 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 avec le Paris FC ?