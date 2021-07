Puma révèle les nouveaux maillots de Valence !

Après une saison décevante ponctuée par une 13ème place en Liga, les joueurs de Valence ont retrouvé le chemin du centre d'entraînement depuis le 7 juillet afin de préparer la campagne 2021-2022 de la meilleure des façons possibles. Qui dit pré-saison dit forcément matchs amicaux et en vue de ces échéances, Puma dévoile aujourd'hui les nouveaux maillots que Gonçalo Guedes et ses partenaires mettront en avant lors du prochain exercice.

La suite après cette publicité

Après avoir collaboré avec adidas pendant quelques années, le club fondé en 1919 a décidé de faire confiance à Puma à l'aube de la saison 2019-2020. Depuis son arrivée chez les pensionnaires de Mestalla, la marque au félin bondissant s'inscrit dans la lignée historique du club en ce qui concerne les maillots domicile mais se montre en revanche plus originale au moment d'imaginer les tuniques secondaires dont les couleurs changent de façon annuelle.

Dans la plus pure tradition de Valence, le nouveau maillot qu'arboreront Mouctar Diakhaby et sa bande dans leur antre se présente dans un coloris blanc accompagné de noir. Comme la saison dernière, seul le blason du club amène une touche orange. Les manches apportent un côté très moderne à ce maillot avec un graphique original fait de nombreux traits gris qui recouvrent le fond noir. Les flancs, le sponsor maillot et le logo Puma sont quant à eux présentés en noir alors que le col en V reste blanc contrairement à la saison 2020-2021.

Le nouveau maillot extérieur de Valence est assez original grâce à ses motifs ton sur ton mais aussi son coloris. Alors que Puma avait dévoilé des tuniques secondaires bleues lors de son premier passage à Valence entre 1990 et 1993, c'est cette fois du rouge foncé qui domine ce maillot. Ce coloris apparaît pour la première fois depuis 2012 où il s'était alors présenté sur la troisième tenue du club. Du noir recouvre le col et une partie des épaules alors que du blanc se distingue au niveau des sponsors et du logo Puma. Selon Footyheadlines, ce maillot au coloris rare rend même hommage à celui porté par les joueurs de Valence lors de leur première finale de Coupe du Roi en 1934.