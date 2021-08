Blaise Matuidi veut finir sa carrière à l’Inter Miami

Blaise Matuidi (34 ans) se sent bien aux Etats-Unis. Après avoir rejoint l’Inter Miami l’année dernière, il se voit bien rester en MLS, « un championnat difficile malgré ce que certains pensent », comme il l’a déclaré auprès d'Eurosport. Malgré un début de saison compliqué, qu’il explique par « une préparation tronquée avec cinq mois sans jouer. On n’a pas fait de matches amicaux ou presque, et plusieurs joueurs ont été touchés par le Covid. » Sous contrat jusqu’en décembre 2022, il aimerait bien prolonger l’aventure : « on ne sait pas de quoi demain sera fait mais j’ai une option dans mon contrat pour poursuivre d’une année en 2023. J’aimerais terminer ma carrière ici. »

En tout cas, un retour en France n’est pas dans ses plans. « Je ne veux plus rentrer en France (rires). Plus sérieusement, je suis très heureux aux États-Unis, j’espère rester de longues années ici et y passer de bons moments en famille. Tout se passe bien pour mes enfants à l’école, ils parlent anglais couramment, et je pense que faire leurs études ici sera un vrai bonus pour eux. »