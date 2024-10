OL - Besiktas : Pierre Sage est frustré mais…

Si l’OL s’est incliné face au Besiktas ce jeudi (1-0), Pierre Sage veut voir le verre à moitié plein. Evidemment, ses joueurs ont cruellement manqué de réaliste en tirant 30 fois sans marquer, mais le technicien français a aussi souligné la maîtrise du match de son équipe, jusqu’à la punition intervenue dans le dernier quart d’heure. «Il y a à la fois de la frustration et un rappel de notre responsabilité : tuer le match quand l’opportunité se présente. On a eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises et on a manqué le coche. Eux ont haussé le ton petit à petit et auraient même pu aggraver le score, tandis qu’on a poussé sans marquer. Ce qui me rappelle le match face à Marseille», a-t-il souligné en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Un plafond de verre ? Je pense que les scénarios restent différents, car on a péché dans la finition tout en ayant beaucoup de maîtrise le reste du temps. Le point commun, c’est la mauvaise gestion des attaques rapides de nos adversaires. Autant on a été très bons dans le contre-pressing en première période, autant on leur a laissé plus d’espaces ensuite et ces situations ont pu voir le jour. Malheureusement, notre sport se construit sur l’efficacité et on en a fait les frais. Dans la préparation des actions, c’était rassurant, oui. J’étais convaincu qu’on pouvait encore marquer jusqu’au bout.» Il faudra rectifier le tir contre Auxerre dimanche (15h00).