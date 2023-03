OM : Igor Tudor se lâche sur Dimitri Payet

Pas dans les plans d’Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet n’a participé qu’à 705 minutes de jeu en Ligue 1. Un rendement famélique, loin d’être en phase avec sa saison dernière où il avait excellé sous les ordres de Jorge Sampaoli (31 matches, 12 buts, 10 passes décisives). Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le technicien croate a évoqué la situation du natif de Saint-Pierre (Réunion), louant son attitude, mais déplorant le décalage entre ce qu’il recherche et le profil de son joueur.

«Dimitri s’est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu’il aime ce club. Je ne sais pas s’il va devenir entraîneur, mais s’il le devient à mon avis il sera bon, parce qu’il regarde les matches, il est dedans, il parle à l’équipe. Il faut le voir les motiver avant qu’ils sortent du vestiaire, les soirs de match. Je suis désolé de cette situation, parce qu’il a très bien joué la saison dernière, c’était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée.» Le message est passé !

