Rudi Garcia nouveau coach d'Al Nassr

Libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais en mai 2021, l'entraineur français, Rudi Garcia retrouve un banc pour la saison prochaine. En effet l'homme de 58 ans a signé un contrat avec le club d'Arabie saoudite, Al Nassr FC.

Après avoir découvert l'Italie sur le banc de l'AS Rome, Garcia va découvrir une deuxième expérience à l'étranger. Dans son effectif, il retrouvera l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar ou encore le défenseur argentin Ramiro Funes Mori.

OFFICIAL : ✍️@RudiGarcia is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩💛 pic.twitter.com/YzCyTXyh9P