Fabio Grosso s’est vu mourir à Marseille

Fabio Grosso et l’OL, l’histoire n’aura pas duré longtemps. Incapable de redresser la barre après le mauvais départ de Laurent Blanc à l’aube de la saison 2023/2024, l’Italien aura tenu 7 matchs seulement pour une seule petite victoire. Il coule désormais des jours plus heureux du côté de Sassuolo, actuel leader de Serie B. Dans un entretien à La Repubblica, le champion du monde 2006 est revenu sur son aventure lyonnaise et surtout sur le jet de bouteille dont il a été victime dans le bus du club lors du déplacement à Marseille. Les incidents avaient valu un report du match, alors que le technicien, en état de choc, avait dû être recousu au-dessus de l’œil et sur une paupière. Il n’a pas oublié cet épisode traumatisant.

« Les ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m’étais tourné pour baisser le rideau. Et cela m’a peut-être sauvé la vie parce que sinon, la bouteille m’aurait atteint à la tempe. Au lieu de cela, elle m’a touché sous l’œil gauche, et je m’en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j’ai compris ce que cela signifie risquer de "mourir sur le coup" : c’est l’histoire d’un instant, d’une situation qui prend une tournure plutôt qu’une autre » rembobine-t-il un an et demi après l’incident. Il a d’ailleurs dû repasser par la table d’opération cette semaine à cause de cette blessure. « Hier, on m’a retiré trois autres morceaux de verre que les médecins français avaient oubliés ! Si je baisse la paupière, on voit la cicatrice, ce n’est pas grand-chose. Mais au moins, je suis là pour en parler ! »