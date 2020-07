MU : Ole Gunnar Solskjaer lâche un indice involontaire pour le mercato

Ce samedi, Manchester United a écrasé Bournemouth lors de la 33e journée de Premier League (5-2). À la fin du match, Ole Gunnar Solskjaer aurait involontairement laissé fuité une information mercato. Le technicien des Red Devils, au moment de serrer la main à Nathan Aké, aurait glissé quelques mots au Néerlandais : « nous avons besoin d’un défenseur central côté gauche, alors continue ».

Des propos qui n’ont pas échappé aux médias anglais et qui vont lancer les spéculations quant à l’avenir du prometteur défenseur. Le joueur de 25 ans pourrait s’intégrer autour de Victor Lindelöf et Harry Maguire pour renforcer la défense de l'actuel 5e de Premier League et 3e meilleure défense du championnat avec 33 buts encaissés.