Côte d'Ivoire - Algérie : les compositions probables

Champions d’Afrique en titre, les Algériens jouent très gros ce soir. Bons derniers de leur groupe avec un seul point en deux matches, les hommes de Djamel Belmadi sont dans l’obligation de gagner face à la Côte d’Ivoire s’ils ne veulent pas rentrer prématurément à la maison. Ce qui serait une réelle déflagration.

Invaincue pendant 35 matches consécutifs et intraitable face au but, l’Algérie débarquait dans cette CAN 2021 avec le statut de super favori. La voir avec un point et 0 but inscrit à ce stade de la compétition est donc une réelle surprise. Sur quel onze Djamel Belmadi va-t-il s’appuyer pour sortir les Fennecs de la galère face à la Cote d'Ivoire ?

Une attaque de rêve chez les Ivoiriens

L’ancien joueur du PSG et de l’OM devrait aligner une équipe articulée en 4-2-3-1 avec M’Bohli dans les cages. Devant lui, un quatuor composé d'Atal, Mandi, Bedrane et Bensebaini. Au milieu, le duo Zerrouki-Bennacer à la récupération. Un cran au-dessus, le trio Mahrez-Belaïli-Benrahma. Enfin, Bounedjah serait en pointe.

Leader du groupe avec un point d’avance sur la Guinée Équatoriale et deux sur la Sierra Leone, deux équipes qui s'affronteront en même temps, la Côte d’Ivoire devrait aligner un 4-3-3 avec Sangaré aux cages. En défense, Aurier, Bailly, Deli et pourraient débuter. Le milieu de terrain devrait être composé de Sangaré, Seri et Kessié. Enfin, l’attaque des Éléphants serait portée par le trio Pépé-Haller-Zaha.