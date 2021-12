Une Supercoupe Europe-Am. Sud prévue en 2022

A travers un communiqué publié par les deux confédérations, la CONMEBOL et l'UEFA ont officialisé ce mercredi la création d'une nouvelle compétition à rencontre unique, telle une Supercoupe, entre les vainqueurs de la Copa América et l'Euro. Pour la première édition de la Finalisima, l'Argentine affrontera l'Italie le 1er juin 2022 à Londres, ville où les deux instances ouvriront également un bureau consacré à cette coopération.

«Il existe une longue tradition de coopération entre l'UEFA et la CONMEBOL, comme on a pu le constater au fil des ans avec des compétitions telles que le Trophée Artemio Franchi et la Coupe Intercontinentale, et c'est avec une grande fierté que nous relançons une compétition d'équipes nationales aussi prestigieuse pour le plus grand plaisir des amateurs de football du monde entier», a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dans le communiqué.