Angers : Stéphane Moulin critique l'investissement de ses joueurs à l'entraînement

Un jour vraiment sans. Opposé à l'OGC Nice ce dimanche dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, Angers est reparti de la Côte d'Azur avec une lourde défaite dans les valises (0-3). Rien n'a été côté angevin à l'Allianz Riviera et le coach du SCO Stéphane Moulin croit savoir pourquoi. Présent en conférence de presse après la partie, ce dernier a expliqué que la séance d'entraînement de la veille ne présageait rien de bon pour la rencontre du jour... Un investissement de ses hommes un peu remis en cause.

«Je sais que ce n’est pas un coup du sort, assure-t-il. Je crois beaucoup à ce qu’on fait en préparant un match. Quand on fait la séance qu’on a fait la veille… Comme ça ne s’est pas très bien passé hier, ça ne s’est pas très bien passé non plus aujourd’hui. (...) Ça s’est passé, ça s’est passé, point. Quand on n’est pas dans le coup la veille, on n’est pas dans le coup le lendemain. Donc aujourd’hui, on a bien récolté ce qu’on a semé. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes», a expliqué l'entraîneur de 53 comme le relaye RMC Sport.