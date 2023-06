L’OGC Nice officialise l’arrivée de Francesco Farioli

La suite après cette publicité

Nous vous le révélions ces dernières heures, c’est désormais officiel. Après avoir trouvé un accord avec Francesco Farioli, l’OGC Nice vient d’officialiser l’arrivée du tacticien sur son banc. Âgé de seulement 34 ans, l’ancien entraîneur des gardiens du staff de Roberto De Zerbi va ainsi relever son premier défi dans l’Hexagone après une expérience de deux saisons du côté de l’Alanyaspor.

Successeur officiel de Didier Digard, l’entraîneur passé par le petit club du Fortis Juventus (Serie D), Lucchese (Serie C), l’Aspire Academy - centre de développement qui forme de jeunes joueurs qataris - Benevento, Sassuolo, Fatih Karagümrük et donc l’Alanyaspor Kulübü a finalement été préféré à Graham Potter, Bruno Génésio ou encore Régis Le Bris. Désormais à la tête de la formation azuréenne, cet adorateur des méthodes de Marcelo Bielsa tentera de redonner un nouvel élan au Gym.

Le Gym mise sur un jeune intellectuel du football !

«L’OGC Nice est fier d’annoncer la nomination de Francesco Farioli (34 ans) au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Il prendra ses fonctions avec le groupe lundi, lors de la reprise. Le Toscan arrive de Turquie, où il a dirigé Karagumruk et Alanyaspor jusqu’en février dernier.», précise le communiqué du club niçois pour officialiser la nouvelle. « Francesco fait l’unanimité et correspond parfaitement à la direction que nous souhaitons emprunter », explique le président Rivère.

Sous ses ordres, l’OGC Nice devrait alors développer un jeu dynamique basé sur un pressing haut, une gestion parfaite de la possession et une maîtrise des relances rapides. Puisant ses aspirations chez Marcelo Bielsa, Gian Piero Gasperini ou encore Ivan Juric, Farioli, auteur d’une thèse sur la «Philosophie du jeu, l’esthétique du football et le rôle du gardien de but», accorde par ailleurs une grande importance aux notions de courage, de travail et de détermination. De quoi convaincre définitivement le directeur sportif Florent Ghisolfi et son président Jean-Pierre Rivère.