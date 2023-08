Matt Turner quitte Arsenal pour Nottingham Forest

Après s’être offert temporairement les services du Parisien Keylor Navas la saison passée, Nottingham aura un nouveau gardien de but pour la Premier League édition 2023-2024. Il s’agit de l’international américain Matt Turner (29 ans), qui quitte Arsenal - où il était le second portier l’an dernier. Il aura défendu les cages des Gunners à 7 reprises, pour 4 buts encaissés et 4 clean-sheets entre la Ligue Europa et la FA Cup. Le dernier rempart de la Team USA (32 sélections) va donc découvrir le championnat outre-Manche avec les Reds, avec qui il s’engage pour les quatre prochaines saisons. Le seizième de l’élite anglaise lors de la saison qui vient de s’écouler a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel.

La suite après cette publicité

«Je me sens très bien ici. C’est quelque chose que j’attends avec impatience, c’est un grand défi et une grande étape dans ma carrière. Lorsque j’ai appris que l’on souhaitait me faire venir ici, j’ai pensé que c’était une bonne chose pour ma famille, mon agent m’en a parlé et j’ai l’impression que c’est la bonne chose à faire pour moi en ce moment. Le manager et l’équipe d’encadrement, tout ce qui concerne le club a une petite étincelle. Je me suis senti bien dès le début et je suis heureux que ce soit fait. J’ai hâte de nouer des liens avec mes coéquipiers, les supporters et la ville. Je suis reconnaissant d’être ici et j’ai hâte que les choses commencent.»