Les Bleuets menés 3-0, au bord de la noyade !

79e | Les Anglais marquent à nouveau !

Ramsey prend de la vitesse dans l’axe et sert Madueke sur sa gauche. Ce dernier centre fort devant le but et Jones pousse le ballon au fond des filets avec facilité. Cela tourne à la démonstration, les Bleuets sont sous l’eau.

78e : Spence vient de céder sa place à Ramsey.

77e | Madueke double la mise !

Jones profite d’un contre favorable pour décaler Madueke sur sa gauche, le joueur de Chelsea ouvre son pied et trompe Chevalier avec une frappe croisée. Ce but est le fruit d’une longue domination anglaise.

74e : changements pour la France avec les entrées de Kalimuendo, Barcola et Diouf. Ils prennent les places d’Abline, de Koné et d’Olise.

72e : changements pour l’Angleterre avec les sorties d’Aarons, Angel Gomes, Skipp et Elliott. Ils sont remplacés par Palmer, Thomas, Gardner et Doyle.

71e : Olise est sanctionné d’un carton jaune par M.Kooij.

70e : Madueke est cherché en profondeur côté gauche. Simakan défend bien et profite du soutien d’Olise pour obtenir une touche.

67e : Gouiri rentre dans l’axe et sert Abline qui remise en une touche vers Le Fée. L’intention était bonne de la part du joueur de l’AJA mais la réalisation n’est pas à la hauteur.

66e : changements pour les Anglais, Smith-Rowe et Archer sont remplacés par Madueke et Jones.

65e : Olise centre depuis le côté droit, il demande un corner qu’il n’obtient pas. Les Bleuets retrouvent quelques couleurs depuis plusieurs minutes.

63e : changements pour la France avec les entrées de Gouiri, Le Fée et Nkounkou. Ils prennent les places d’Adli, de Larouci et de Cherki.

61e : Lepenant se bat dans l’axe et gratte un bon ballon. Il sert Koné qui frappe du droit, son tir est facilement bloqué par Trafford.

59e : pour la deuxième fois de ce match, M.Kooij sort une carton jaune et c’est Aarons qui est averti pour une faute sur Lepenant.

57e : festival technique de Cherki qui efface plusieurs défenseurs. Le meneur de jeu rentre dans la surface mais voit son tir être contré par Aarons.

56e : Adli essaie de combiner avec Cherki mais la remise du lyonnais est mauvaise et interceptée par Angel Gomes.

53e : les Bleuets sont sonnés mais tentent de retrouver de couleurs. Cette entame de seconde période est totalement dominée par les Anglais.

51e | Smith-Rowe ouvre le score !

Une perte de balle française bénéficie à Gibbs-White. Le capitaine des Young Lions centre au second poteau vers Smith-Rowe qui trompe Chevalier d’une belle tête plongeante.

50e : une frappe contrée d’Angel Gomes est reprise de volée par Elliott, la frappe du joueur de Liverpool est sans danger pour Chevalier.

48e : les deux équipes entament cette seconde période sur un petit rythme, les joueurs retrouvent leurs repères petit à petit sur la pelouse.

46e : à noter qu’aucun changement n’a été effectué par les deux coachs à la pause.

C’est reparti !

Début de la seconde période, les Anglais ont effectué l’engagement.

Mi-Temps

C’est la pause à Leicester, 0-0 entre les deux équipes. Les Bleuets ont dominé, ils ont eu les meilleures occasions, seul le réalisme manque. Attention tout de même au réveil des Anglais au retour des vestiaires.

Temps additionnel : 1 minute

45e : Adli accélère sur le côté gauche sur une contre attaque rondement menée, il arme un tir du gauche qui fuit largement le cadre.

44e : trouvé par Elliott juste avant l’entrée de la surface, Angel Gomes arme un tir du droit qui est renvoyé par Lepenant.

42e : Manu Koné se montre et arme une frappe sèche du pied droit, son tir puissant est claqué en corner par Trafford. Le coup de pied de coin ne donne rien de probant.

41e : Abline est seul dans la surface et arme un tir mais il est sanctionné par M.Kooij pour une fautre sur Colwill.

39e | Chevalier s’impose devant Archer !

Spence est servi par Elliott sur la droite, le latéral rennais centre vers le second poteau. Le ballon arrive sur Archer qui tente une reprise de volée du gauche dans un angle réduit, Chevalier fait la parade qu’il faut.

38e : cette occasion de Cherki a refroidi des Anglais déjà bien ternes. Les Young Lions ont le ballon mais cela est très stérile.

35e | Cherki bute sur Trafford

Le Lyonnais s’appuie sur Abline dans la surface qui le ressert aussitôt, il ouvre ensuite son pied et oblige Trafford à sortir une belle parade du pied. C’est tout simplement la première grosse occasion de but de ce match.

33e : après plusieurs minutes passées sans toucher le ballon, les Young Lions font tourner le cuir dans leur moitié de terrain.

31e : Cherki est à la baguette sur un coup franc frappé depuis le côté droit. Il vise le second poteau où se trouve Badiashile, une position de hors jeu est sifflé par l’arbitre assistant.

30e : superbe intervention défensive de Badiashile sur Archer qui était visé sur un long ballon en profondeur.

28e : cette fois-ci c’est Cherki qui prend sa chance de loin. Une nouvelle fois, c’est un tir non cadré pour les Bleuets.

26e : Adli est fauché par Skipp, le milieu de Tottenham est le premier joueur à recevoir un carton jaune.

24e : les Français poussent avec un nouveau tir signé Lepenant, le tir du Lyonnais passe largement au-dessus du but.

23e : Adli part sur le côté gauche et vise Abline qui laisse filer vers Olise. Ce dernier frappe du gauche, son tir est cadré mais trop axial pour gêner Trafford.

21e : récupération haute de Lepenant qui sert Olise. L’ailier de Crystal Palace rentre dans l’axe et frappe du gauche, son tir est nettement non cadré.

20e : Manu Koné parvient à casser la ligne du milieu de terrain adverse avant d’être fauché par Skipp qui échappe par miracle au carton jaune.

17e : Adli et Cherki combinent dans la surface, le joueur de Leverkusen essaie de se mettre en position de frappe mais Colwill intervient à temps.

16e : bon débordement de Larouci qui centre en première intention, c’est repoussé en touche par Cresswell.

14e : Skipp trouve Archer dans la surface, Simakan serre de près l’attaquant anglais et parvient à mettre le pied sur la balle. Ce match se joue pour le moment sur un tempo relativement tranquille.

12e : Gibbs-White se joue de Simakan côté gauche mais Gendrey est présent en seconde lame pour récupérer la possession.

10e : un très beau mouvement français arrive sur le côté gauche, Adli essaie de trouver une partenaire dans l’axe mais il perd le ballon.

8e : Angel Gomes est au sol après un coup reçu aux abords de la surface. Les soigneurs entrent sur le terrain et sont à ses côtés.

7e : les Anglais ont la possession du ballon mais n’amènent aucun danger avec le cuir, les Bleuets défendent avec facilité.

5e : Cherki frappe un corner sur la droite et trouve la tête de Badiashile, l’envoi du capitaine des Bleuets est facilement bloqué par Trafford.

3e : les Young Lions mettent le pied sur le ballon et le confisquent autour de la ligne médiane.

1ère : tout de suite, Adli se montre sur le côté gauche, Cresswell surgit et obtient une sortie de but.

C’est parti au King Power Stadium !

Le coup d’envoi vient d’être donné par le sifflet de M.Kooij. Les Bleuets ont engagé et démarrent avec le ballon.

17h55 : les 22 acteurs entrent sur le terrain, le match va débuter dans quelques minutes à Leicester.

17h50 | Un match spécial pour Michael Olise

Cette rencontre aura un goût particulier pour Michael Olise. Le joueur de Crystal Palace est né à Londres et peut donc, s’il le souhaite, jouer dans le futur pour les Three Lions.

17h45 | Les Young Lions réussissent bien aux Bleuets

Les deux équipes se sont affrontées 6 fois dans le passé, l’Angleterre n’est jamais parvenue à battre la France chez les espoirs (5 victoires françaises, 1 match nul).

17h40 | Un choc pour préparer l’Euro

Cette rencontre entre deux poids lourds du football européen fait office de préparation pour les deux équipes en vue de l’Euro prévu en fin de saison (21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie). En poules, les Bleuets affronteront l’Italie, la Suisse et la Norvège.

17h20 | Le 11 de départ de l’Angleterre

17h10 | Le 11 de départ de la France

Chevalier - Gendrey, Simakan, Badiashile ©, Larouci - Koné, Lepenant - Olise, Cherki, Adli - Abline.

17h | Bienvenue au King Power Stadium

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en live commenté ce match amical entre l’équipe d’Angleterre espoirs et l’équipe de France espoirs. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 18h.