PSG : Gianluigi Donnarumma, un penalty sauvé qui arrive à point nommé

Il ne pouvait pas faire mieux dans le timing. Propulsé seul numéro un par Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma avait besoin d'un grand match, d'un sauvetage ou d'un penalty arrêté pour retrouver de la confiance ; et assumer ce nouveau statut. C'est la troisième option qu'il a choisie aujourd'hui lors de la difficile victoire du PSG face à Brest (1-0, 7e journée de Ligue 1).

Devant, au tableau d'affichage depuis la demi-heure de jeu grâce à un bel enchaînement de Neymar, le club de la capitale s'est fait peur en seconde période. Incapables de prendre un matelas plus épais, les Parisiens ont même concédé un penalty lorsque Kimpembe accrochait Noah dans la surface. Penalty logique, mais repoussé d'une main ferme par le portier italien. Un sauvetage bienvenu.

Donnarumma sur l'action du penalty : «je savais que je pouvais l'arrêter»

«Je suis content pour l'équipe et pour les supporters. Ça n'a pas été une victoire facile, mais nous nous sommes montrés déterminés pour gagner ce match. Je suis aussi content pour le penalty arrêté, pour le soutien du public qui est toujours incroyable, et pour l'équipe. (...) Le penalty ? Je savais que je pouvais l'arrêter et j'étais concentré, heureusement ça s'est bien passé», souriait le héros de la soirée après la rencontre au micro de Prime.

Cette intervention fait autant de bien au PSG, entre deux matchs de Ligue des Champions, qu'à son ange gardien. Depuis le début de la saison, il est discuté pour ses prestations pas toujours rassurantes, et même ses errements, sa mauvaise sortie sur le but de McKennie contre la Juventus sont autant d'éléments à charge. Donnarumma garde la confiance de Galtier, mais la présence de Keylor Navas rôde toujours.

Il gagne des points dans duel à distance avec Navas

«C'est bien de l'emporter. On a eu de situations très favorables, mais cela a été plus compliqué en seconde période, on a laissé jouer l'adversaire, on était coupé en deux et on n’arrivait pas à récupérer le ballon. Cela laissait beaucoup d'espoir aux adversaires. C'est difficile d'enchaîner après la C1. Il n'y a pas eu le goût à faire les efforts que l'on faisait depuis le début de saison. Heureusement, il y a eu un grand Gigio Donnarumma» savourait le coach, qui a échappé à un premier couac grâce au gardien.