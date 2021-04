Liga : Séville grimpe sur le podium, Valence coule à Osasuna

Coup d’envoi de la 32e journée de Liga avec deux matches programmés à 19h : Levante-Séville et Osasuna-Valence. Les Sévillans avaient une belle carte à jouer sur la pelouse du neuvième du classement. En cas de victoire, les Andalous pouvaient chiper la troisième place du FC Barcelone (mais avec deux matches en plus). Mission accomplie grâce à une réalisation signée Youssef En-Nesyri. Séville grimpe sur le podium, Levante tombe au 12e rang.

L’autre match proposait un duel du ventre mou. Et après deux matches nuls consécutifs, Valence a de nouveau chuté. Malgré un but de Kevin Gameiro, le club che s’est incliné 3-1, Javi Martinez, Jonathan Calleri et Roberto Torres ayant fait la différence pour Osasuna. Au classement, Valence reste 14e, tandis que leurs hôtes du jour ont gagné trois places et pointent à la 8e place.

