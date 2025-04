Montpellier : incroyable séquence lors de l’interview de Jordan Ferri

C’est une séquence qui illustre très bien la situation dramatique que vit Montpellier cette saison. Ce dimanche, face à Angers, le MHSC a concédé sa 10e défaite de suite en Ligue 1 et semble désormais condamné de manière inévitable à la Ligue 2. Après la rencontre, Jordan Ferri s’est présenté au micro de DAZN. Le journaliste, pour lancer le sujet, a évoqué les mots forts du président Laurent Nicollin qui a déclaré juste après la rencontre que certains joueurs «n’étaient à Montpellier que pour leur gueule», dénonçant aussi un problème d’attitude.

Choqué par les mots de son président, Jordan Ferri a quitté l’interview en apprenant ses déclarations. «Il a dit ça ? Ok, j’ai rien à dire de plus. Il peut avoir son avis, je pense qu’il est touché de la situation. Peut-être qu’il pense à tort que certains s’en foutent. Aujourd’hui, on a montré que ce n’était pas le cas, on a montré de bonnes choses. Mais on encaisse deux buts sur leurs deux seules occasions. Et le football de haut niveau, c’est être efficace dans les deux surfaces. Après si notre président dit ça, je n’ai même plus envie de parler. »