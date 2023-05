Anthony Modeste annonce son départ du Borussia Dortmund

Après une riche carrière passée au quatre coins du globe avec des expériences dans de nombreux clubs que ce soit en France, en Angleterre mais aussi en Chine et enfin en Allemagne, Anthony Modeste est arrivé au Borussia Dortmund au début de la saison en provenance de Cologne. Malgré un début de saison intéressant, l’avant-centre français a dégringolé dans la hiérarchie des attaquants du club allemand au fur et à mesure de cet exercice 2022-2023. Alors que son contrat s’achevait à la fin de la saison, le joueur de 35 ans a fait ses adieux au BvB sur son compte Twitter.

L’attaquant du Borussia Dortmund a en effet laissé un message poignant pour remercier le club allemand pour cette saison extraordinaire malgré la perte du titre dans les tous derniers instants de la 38ème journée de Bundesliga au profit du Bayern Munich. «Un œil qui rit, un œil qui pleure et, à la fin, je ne peux que dire merci. Une saison tumultueuse et tremblante est maintenant terminée. Jusqu’à la dernière minute, nous nous sommes battus et avons tout donné - même si cela n’a malheureusement pas suffi à la fin. Merci au BVB !!», a notamment écrit Anthony Modeste.

